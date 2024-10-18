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Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesi'ni Ziyaret Etti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis ziyaretleri kapsamında Aydınlar Belediyesi'ni ziyaret ederek, belde sakinlerine teşekkür etti. Erbakan, Bitlis halkının partilerine olan teveccühünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis'teki programları kapsamında Aydınlar Belediyesini ziyaret etti.

Bitlis ve ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Aydınlar beldesine geçen Erbakan, Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve partililerle bir araya geldi.

Seçimdeki desteklerinden dolayı belde sakinlerine teşekkür eden Erbakan, bugün Bitlis'te önemli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Ergün'ü tebrik ve vatandaşlara teşekkür etmek için beldeye geldiklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bitlis, geçmişten beri Milli Görüş'e büyük teveccüh gösteren bir yer. Şimdi de Yeniden Refah Partisine, bizlere büyük bir teveccühleri var. Bitlis halkı bizi sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Biz de Bitlis'te olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Aydınlar Belediyemizde yapacağımız hizmetlerle Bitlis halkına Yeniden Refah Partimizi daha iyi bir şekilde tanıtma hedefimiz var. Hem teşkilatımızın hem de belediye başkanımızın çalışmaları ile Bitlis halkının gönlündeki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Belediye başkanımıza başarılar diyorum."

Belediye Başkanı Ergün ise Erbakan'ı beldelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel

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