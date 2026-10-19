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Fatih Erbakan, Aliya İzzetbegoviç'i 23. yıl dönümünde rahmetle andı

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Fatih Erbakan, Aliya İzzetbegoviç'i 23. yıl dönümünde rahmetle andı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde andı. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzzetbegoviç'i rahmetle anarak mekanının cennet olmasını diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde andı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.' Bosna'nın bilge lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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