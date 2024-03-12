Fatih Belediyesi, Karagöz sergisi düzenledi

Fatihli karagöz ustası meşhur Hayali Küçük Ali'nin 50. vefat yılı dolayısıyla Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok sanatçı ile vatandaşın katıldığı sergide Hacivat ve Karagöz oyunu da sahnelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 5 yıl içinde Fatih'te sanatı yaşatmaya ve sanatçılara destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, yeni sanat galerileri, sergi mekanları oluşturduklarını, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

Turan, ramazan ayı ile özdeşleşen Karagöz oyununun Osmanlı kültürünü ve İstanbul folklorunu, tüm zenginliğiyle yansıttığını aktardı.

Edirnekapı'daki kahvehaneler, Şehzadebaş'ındaki Direklerarası, Beyazıt'taki Simkeşhane gibi mekanlarda Karagöz oyununun uzun yıllar sahnelendiğine vurgu yapan Turan, şunları ifade etti:

"Sergimiz vesilesiyle Fatih'imizin yetiştirdiği ünlü Karagöz ustalarını Hayali Küçük Ali, Mehmet Muhittin Sevilen ve Tacettin Diker ustaları rahmetle anıyoruz. Milli değerimiz Karagöz, 2009 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındı. Bugün dünyanın pek çok yerinde, çeşitli vesilelerle Karagöz oyunları sergileniyor. Sergimizi, kukla ve gölge oyunlarının dünyadaki çatı kuruluşu olan UNİMA'nın Türkiye Milli Merkezi'yle ortak gerçekleştiriyoruz."

Turan, sergi süresince her cumartesi ve pazar günü Fatih Kültür Sanat Merkezinde Karagöz oyunları sahneleneceğini belirtti.

Sergi küratörü Erkan Doğandan da Karagöz'ün 1970'li yıllara kadar devam eden en köklü geleneklerden biri olduğunun altını çizerek, Fatih'te yeniden sanatseverlerle buluştuğunu aktardı.