Fatih Altaylı'dan Cezaevinden İlk Mektup: Gençler Bizim Yerimize Bedel Öderken Biz Sessiz Kalacak Değiliz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla dün tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden meslektaşı İsmail Saymaz’a bir mektup gönderdi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla dün tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi'nden meslektaşı İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi.

Altaylı'nın mektubu, İsmail Saymaz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mektubunda yaşadığı süreci ve duygularını aktaran Altaylı, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İsmail, halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, 'iyiler daima kazanır'.

Şunu da herkes bilsin: Emniyet'te, Silivri'de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler hala çoğunlukta. Her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: 'Bu da geçer ya hu.'

Sevgiler,

Fatih"

Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalındaki bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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