Fas, Yemen ve Moritanya'da Gazze İçin Büyük Gösteriler

Fas, Yemen ve Moritanya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik açlık ve yıkım politikalarını protesto etmek için farklı şehirlerde gösteriler düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu'nun çağrısıyla binlerce Faslı, Tetuvan, Şefşavan, Tanca, Kazablanka, Taza ve Agadir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte sokağa indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve izlediği aç bırakma siyasetini protesto eden göstericiler, " Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gazetecilerin hedef alınmasına hayır", "Filistin emanetimizdir" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürmesini kınayan Faslılar, insani yardımların derhal ulaştırılması çağrısı yaptı.

Ayrıca, Gazze'deki kıtlığı gösteren fotoğraflar sergilenerek İsrail'in uyguladığı açlık politikası kınandı.

Yemen'de de binlerce kişinin katılımıyla Gazze yürüyüşleri

Yemen'de başkent Sana dahil birçok vilayette binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için alanlara çıktı.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde binlerce kişi, Filistinlilere yönelik açlık ve soykırımı protesto etti.

Gösteriye, Halk Kongresi Partisi, Yemen İslami Reform Partisi ve Yemen Sosyalist Partisi gibi siyasi partiler öncülük etti. Katılımcılar, Yemen ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Başkent Sana'da ise binlerce kişi, Husilerin çağrısıyla Sebin Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Gazze için cihat ve direniş… Dökülen kanlar ve ihlal edilen kutsal değerler için öfke" sloganıyla yürüdü.

Katılımcılar, "Gazze yalnız değildir… Yemen halkı sizinle" ve "Ruhumuz ve kanımızla Gazze'yi, Mescid-i Aksa'yı koruyacağız" gibi sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan planlarını kınadı.

Moritanya'da İsrail'in işlediği soykırım protesto edildi

Moritanya'da yüzlerce kişi, başkent Nuakşot'ta Gazze'ye destek ve İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü soykırımı protesto etti.

Gösteriler, Nuakşot Büyük Camii önünde toplanarak, Moritanya ve Filistin bayrakları açtı.

Filistinli gruplara destek veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.