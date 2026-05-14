Fas'ta kaybolan iki ABD askerinden ikincisinin de cenazesine ulaşıldı

ABD ordusu, Fas'ta tatbikat sırasında kaybolan iki ABD askerinden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

ABD Avrupa ve Afrika Ordusu (USAREUR-AF), Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı sırasında kaybolan iki ABD askerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 10 Mayıs'ta cansız bedenine ulaşıldığı duyurulan ilk askerin ardından ikinci askerin de cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İkinci askerin 19 yaşındaki Uzman Mariyah Symone Collington olduğu kaydedilen açıklamada, arama çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, her iki askerin de cansız bedeninin nakledildiği ABD Hava Kuvvetlerine ait uçağın Fas'tan ayrılıp ülkelerine doğru yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), iki ABD askerinin 2 Mayıs'ta Fas'ı n Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden 10 Mayıs'ta yapılan açıklamada, bu iki askerden Teğmen Kendrick Lamont Key Jr.'ın cansız bedenine ulaşıldığı, diğer asker için arama çalışmalarının sürdüğü duyurulmuştu.

ABD ile Fas'ın ortaklaşa düzenlediği ve Afrika'nın en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan'da başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti.