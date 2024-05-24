Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas'ın başkent Rabat başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi 7 ayı aşkın süredir İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

Ülkede, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine "Savaş ve saldırılar sona erene kadar Filistin'e desteği ve yardımı sürdüreceğiz" sloganıyla düzenlenen Gazze'ye destek gösterileri 33'ücü haftasında da devam etti.

Binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Cersif, Reşid, El-Cedide, Miknas, Fes, Tatvan ve Tanca kentlerinde Gazze'ye destek için gösteri yaptı.

Gazze'deki İsrail bombardımanı ve ablukası son bulana kadar Filistinlilere desteğin sürdürülmesini isteyen göstericiler, dünyanın farklı yerlerinde Gazze'yi ve Filistin davasını destekleyen halklarla ve özellikle öğrencilerle dayanışma sloganları attı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uygulanan "öldürme ve aç bırakma" eylemlerini reddettiklerini yineledi.

Gazze'yi destekleyen pankartlar, Filistin bayrakları ve İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın boyutlarını gösteren resimlerin taşındığı gösterilerde, "Kararlı Gazze, hepimizin canı sana feda olsun", "Halk, Filistin'i kurtarmak istiyor" ve "Ey direnişçi, yürü, yürü, zafere ve özgürlüğe yürü" sloganları atıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.