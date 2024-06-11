Fas Mahkemelerinde Yapay Zeka Kullanılmaya Başlandı
Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, yapay zekanın Fas mahkemelerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı. Yapay zeka sayesinde kararların yazılmasına gerek kalmadan ifadeler dijital ortama aktarılıyor. Bu uygulama hakimler ve avukatların işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Fas'ta mahkemelerde yapay zeka teknolojisinden faydalanılmaya başlandığı bildirildi.
Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisindeki Adalet Komitesi toplantısında, yapay zekanın artık Fas mahkemelerinde de kullanılmaya başlandığını söyledi.
Aldıkları program sayesinde kararların yazılmasına gerek kalmadığını, programın ifadeleri dijital ortama aktardığını belirten Vehbi, "Yapay zeka dünyada çok şeyi değiştiren kolaylıklar sağladı." dedi.
Vehbi, programın hakimler ve avukatların işini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.
Fas'ta yapay zeka kullanımıyla ilgili 14 Mayıs 2024'te bir yasa çıkartıldığını aktaran Vehbi, söz konusu yapay zeka yasasının, "insanların özel hayatlarına saygı duyulmayan sosyal medyada yaşananların önüne geçmeyi amaçladığını" ifade etti.