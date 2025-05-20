Fas, İki Devletli Çözümü Yeniden Vurguladı

Fas, işgal altındaki topraklarda yaşanan trajik koşullar ve Gazze Şeridi'nde 20. ayına giren İsrail saldırıları bağlamında Filistin meselesinde "iki devletli çözümün" tek geçerli seçenek olduğunu vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, başkent Rabat'ta düzenlenen "İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Uluslararası Koalisyon"un beşinci toplantısının açılış oturumunda konuştu.

Burita, iki devletli çözümün uluslararası toplum tarafından kabul görmüş "tarihi bir seçenek" olduğuna dikkati çekerek bu yaklaşımın hala Filistin meselesine yönelik tek gerçekçi çözüm yolu olarak öne çıktığını ifade etti.

Toplantının, Filistin'deki trajik durumun ve özellikle Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının ortasında düzenlendiğini belirten Burita, "Bu toplantı, iki devletli çözümün yeniden canlandırılması ve somut bir seçenek haline getirilmesi yönünde pratik bir adım olarak değerlendirilmektedir." dedi.

Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Christiaan Rebergen de oturumda yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'ne koşulsuz insani yardım sağlanması çağrısında bulundu.

İnsani yardımın girişinin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Rebergen, derhal ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

Rebergen, İsrail'in Yahudi yerleşim politikalarını ve Filistinlileri hedef almayı sürdürmesini kınayarak "İki devletli çözümü hayata geçirmek için çabalar artırılmalıdır. Süreç zarar görmüş olsa da bu hedefin peşinden gitmeliyiz." dedi.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin ise yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananları "dünyanın gözü önünde bir soykırım ve etnik temizlik" olarak niteledi.

Şahin, 2 Mart'tan bu yana süren İsrail ablukasının yol açtığı "gıda ve ilaç krizini" kınayarak İsrail'in zorla yerinden etme politikalarına tepki gösterdi.

Toplantıda konuşan diğer katılımcılar, Filistin'in uluslararası alanda tanınması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgularken Arap ülkelerinin tamamının iki devletli çözüm vizyonuna bağlılığını dile getirdi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen toplantıya Fas, Hollanda ile birlikte ev sahipliği yapıyor.

Toplantıya üst düzey siyasi yetkililer, özel temsilciler ve iki devletli çözümü destekleyen uluslararası örgütlerin temsilcileri katılıyor. Toplantının gündeminde ise "Orta Doğu barış süreçleri", "Filistin devlet yapılarını destekleme yolları" ve "barışın ekonomik temelleri" gibi başlıklar yer alıyor.

Aralarında, ABD, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, İtalya, İspanya, Bahreyn, Cezayir ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke katılıyor.

Daha önceki dört toplantı Suudi Arabistan, Belçika, Norveç ve Mısır'da düzenlenmişti.

İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Uluslararası Koalisyon'un kuruluşu ise Eylül 2024'te Suudi Arabistan tarafından duyurulmuş, ilk toplantı aynı yıl ekim ayı sonunda Riyad'da yapılmıştı.