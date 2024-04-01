Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı'nı kazandı

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Faruk Özlü, "Bize oy veren veya vermeyen bütün Düzce'nin belediye başkanıyız. Bütün Düzcelilere hizmet etmek görevimiz. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık, bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız." dedi.

Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Cedidiye Meydanı'nda toplanan ve Özlü lehine slogan atan vatandaşlar, sevinç gösterisi yaptı.

Özlü, kutlama alanında yaptığı konuşmada, "Aslında bu akşamki bu toplantımız kutlama toplantısından öte teşekkür toplantısıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bize oy veren veya vermeyen bütün Düzce'nin belediye başkanıyız. Bütün Düzcelilere hizmet etmek görevimiz. Hiçbir zaman da ayrımcılık yapmadık, bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız." ifadelerini kullandı.