AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, engelli olmanın bir eksiklik değil farklı bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Hep birlikte daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve daha adil bir dünya inşa etmek elimizde. Toplum olarak azımsanmayacak kadar engelli bir kitleye sahibiz. Engelli vatandaşlarımızın çeşitli alanlarda birçok sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları çözme noktasında elimizden gelen her çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Bu duygularla tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum."