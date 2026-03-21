Mardin-Midyat'ta farklı inançlar aynı bayram sofrasında buluştu

MARDİN'in Midyat ilçesinde Müslümanlar, Süryaniler ve Ezidiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı ilçe, yüzyıllardır süren hoşgörü geleneğini bir kez daha ortaya koydu.

Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programı, belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Müftü Vekili Faruk Kaplan, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Süryani ve Ezidi inancı temsilcileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Programda katılımcılara şeker ve kolonya ikram edildi.

'BAYRAM, BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜDÜR'

Bayramlaşmaya katılan Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryakos Ergün, "Bayram her zaman mutluluğun simgesidir. Güzelliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin ve sevginin sembolüdür. Temennim odur ki bu bayram, dünyadaki olumsuzlukların, Gazze'de, İran'da, Rusya'da ve Ukrayna'da yaşanan savaşların son bulmasına vesile olsun. Şimdiden herkese mutlu bayramlarö dedi.

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız ise, "Birlik ve beraberliğin en güzel yansıması olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın başta Orta Doğu'daki savaşların bitmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsunö diye konuştu.

Şirin Akçay da, "Mübarek Ramazan Bayramı'nın barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Süryani, Ezidi ve bütün inançların bir arada yaşadığı bir memlekette yaşıyoruz; onlar bizim bayramımıza gelir, biz de onların bayramına gideriz. Aramızda ayrı gayrı yokturö dedi.

Beşir Evsen, bayramların kaynaşma ve küskünlüklerin giderilmesi için önemli fırsatlar olduğunu belirtirken, Yavuz Altaş ise Gazze ve İran'da yaşanan olaylar nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini ifade etti.

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin)

