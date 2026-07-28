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Sigarayı bırakana arkadaşından 100 kişilik pilav sürprizi

Sigarayı bırakana arkadaşından 100 kişilik pilav sürprizi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi farkındalık oluşturmak amacıyla sigarayı bırakan arkadaşı adına 100 kişiye nohutlu pilav ikram etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi farkındalık oluşturmak amacıyla sigarayı bırakan arkadaşı adına 100 kişiye nohutlu pilav ikram etti.

Kent Meydanı'nda esnaflık yapan Adnan Çolak, sigarayı bırakmayı düşünen 45 yaşındaki arkadaşı Erdal Gülhan'a, sigarayı bırakırsa 100 kişiye nohutlu pilav ikram etme sözü verdi.

Gülhan'ın bağımlılığından kurtulması üzerine Çolak, verdiği sözü tutarak Kent Meydan'ında 100 kişiye nohutlu pilav dağıttı.

Çolak, gazetecilere, sigarayı bırakmak isteyenlere destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sigarayı bırakmak isteyen arkadaşımız vardı. 'Bırakırsan adına nohutlu pilav dağıtacağız.' dedik. O da sözünde durdu. Bundan sonra sigarayı bırakacak arkadaşlar bize gelebilirler. Biz güzelliklerimizle destek oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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