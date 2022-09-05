Farenin fazla kilosu başına dert oldu Güncel Haberler - Farenin fazla kilosu başına dert oldu Vatandaşın müdahalesi yeterli olmadı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde fazla kilosundan rögar kapağındaki deliğe sıkışan fare kameraya yansıdı. - Farenin fazla kilosu başına dert oldu Vatandaşın müdahalesi yeterli olmadı ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde fazla kilosundan rögar kapağındaki deliğe sıkışan fare kameraya yansıdı. Olay ilçenin Metin Yurtbay Caddesi'nde meydana geldi. Fazla kiloları olan fare rögar kapağındaki boşluğa sığamadı. Çıkardığı sesleri duyan vatandaşlar farenin yardımına koştu. Esnaflar, ellerine aldıkları süpürge ile yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak Zonguldak Çaycuma Güncel Haberler

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