Fare zehri yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Danişment köyünde 2 yaşındaki D.K'nin annesi, çocuğunun fare zehri yediğinden şüphelenerek Uzunköprü Devlet Hastanesine başvurdu.

D.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Yapılan tedavinin ardından 3 gün süre ile müşahede altında tutulması gerektiği belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.