Fare zehri yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 yaşındaki D.K, fare zehri yediği şüphesiyle hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen çocuğun müşahede altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Danişment köyünde 2 yaşındaki D.K'nin annesi, çocuğunun fare zehri yediğinden şüphelenerek Uzunköprü Devlet Hastanesine başvurdu.
D.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tedavinin ardından 3 gün süre ile müşahede altında tutulması gerektiği belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel