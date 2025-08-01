Fare zehri yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 yaşındaki D.K, fare zehri yediği şüphesiyle hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen çocuğun müşahede altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde fare zehri yiyen çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Danişment köyünde 2 yaşındaki D.K'nin annesi, çocuğunun fare zehri yediğinden şüphelenerek Uzunköprü Devlet Hastanesine başvurdu.

D.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Yapılan tedavinin ardından 3 gün süre ile müşahede altında tutulması gerektiği belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

Bayıltan mesai! Yorgunluktan yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim

Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.