FAO: Filistinli 72 bin çiftçi aile İsraillilerin saldırılarının bıraktığı etkileri hafifletecek yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 72 bin Filistinli çiftçi ailenin, İsraillilerin saldırıları ve kötüleşen ekonomik krizin etkilerini hafifletecek acil tarımsal yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

BM'nin Arapça internet sayfasında yayımlanan açıklamada, FAO'nun Batı Şeria'da yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumuna göre Batı Şeria'da yaklaşık 700 bin Filistinli ailenin yaşadığı ve bunlardan 115 bin ailenin geçimini tarımdan sağladığı aktarılan açıklamada, tarım sektörünün Batı Şeria için gıda ve gelir güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'da tarımcılık yapan Filistinli ailelerin yüzde 90'ının son dönemdeki düşük mahsul ve hayvancılıktaki düşüş nedeniyle gelirlerini kaybettiğine işaret edilen açıklamada, Batı Şeria'daki 72 bin Filistinli çiftçi ailenin acil tarımsal yardıma muhtaç olduğu belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen FAO Acil Durum Direktörü Rein Paulsen, Batı Şeria'da yapılan araştırmanın sonuçlarına işaret ederek "Çiftçi ailelerin, İsrailli yerleşimcilerin artan şiddeti ve ekonomik krizin etkilerini hafifletecek acil nakdi ve ayni yardıma ihtiyacı var." dedi.

Açıklamada, tüm zorluklara rağmen Filistinli ailelerin gıda ve gelir güvenliği için tarımcılığın hala en etkin sektörlerden biri olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.