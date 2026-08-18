Nablus'ta 6 Filistinli gece boyunca darp edildi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail ordusunun gözaltına alıp kendilerine teslim ettiği 3'ü yaşlı 6 Filistin vatandaşını sabaha kadar döverek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'a bağlı Beyt İmrin beldesinde İsrail ordusunun yaralı olarak teslim ettiği 6 Filistinliyi tedavi amacıyla hastaneye ulaştırdığı belirtildi.

Yaralılardan 3 kişinin 53-65 yaş arasında olduğu, diğer 3 kişinin ise 24-28 yaş arasında gençler olduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu 6 kişinin iki gün önce İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu, bölgede Filistinliler ile toprakları gasbeden İsrailliler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Filistinlilerden 11 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri gözaltına aldıkları Filistinlileri kelepçeledi ve ardından bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganlara teslim etti. İsrailliler de elleri bağlı Filistinlileri gece boyunca darbetti.

Görgü tanıkları, gözaltına alınan Filistinlilerin salı sabahı serbest bırakıldığını, bunlardan bir kısmının darp sebebiyle vücutlarında ezilmeler oluştuğunu, söz konusu kişilerden birinin ise görme yetisini kaybettiğini belirtti.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere ilişkin İsrail ordusundan henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Kaynak: AA