Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti

Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 23 yaşındaki yabancı uyruklu turist, falezlerden düşerek hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan kişi, kayalıklardan birinin düştüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZ POLİSİ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Karadan ulaşım zor olduğu için olay yerine Deniz Polisi ekipleri de yönlendirildi.

23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla isminin Luke Brenken (23) olduğu öğrenilen yabancı uyruklu genç, Antalya Yat Limanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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