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Falezlerden Düşen Tavuk 'Deniz' Oluyor

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Antalya'da falezlerden düşen bir tavuğu kurtaran genç, tavuğu sahiplendi ve 'Deniz' adını verdi. Artık en yakın arkadaşı olan tavuk, gençle birlikte turlara katılıyor.

Falezlerden düşen tavuğu denizden kurtarıp sahiplendi, şimdi yanından ayrılmıyor

'Deniz' ismini verdiği tavuk en yakın arkadaşı oldu

ANTALYA - Antalya SUP board (kürek sörfü) yapan bir genç, falezlerden denize düşen bir tavuğu fark etti. Tavuğu denizden alarak kurtaran genç, sahile getirdikleri hayvanı temizleyip sahiplendi. Kurtarıldığı yerin anısına tavuğa "Deniz" adını verdiği tavuk şimdi bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Konyaaltı'nda arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için denize açılan Tahir Özden, falezlerden bir kuşun düştüğünü fark etti. İlk başta martı zannettikleri hayvanın bir tavuk olduğunu anlayan grup, hızlıca kurtarma çalışmasına başladı. Tavuğu sudan çıkarıp sahile getiren Özden ve arkadaşları, hayvanı sakinleştirip temizledikten sonra sahiplenmeye karar verdi. Tavuğa "Deniz "ismini veren Tahir Özden, tavuğu kurtardıkları anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar binlerce kez izlendi.

"Adını Deniz koyduk"

Olayı anlatan Tahir Özden, "Falezlerden bir kuşun düştüğünü fark ettik. İlk başta martı olduğunu düşündük ama yakından bakınca horoz mu yoksa tavuk mu olduğunu anlayamadık, bu da aramızda tartışma konusu oldu. Hemen gidip aldık, biraz korkmuştu ve susamıştı. Su verip sakinleştirdik. Ardından temizleyip kuruttuk ve bizimle kalmasına karar verdik. Artık turlarımıza o da katılıyor. Denizde bulduğumuz için adını 'Deniz' koyduk, manidar olsun dedik" diye konuştu.

"Görenlerin ilgisini çekiyor"

Horozun sürekli yanında olduğunu belirten Özden, "Bugün 4'üncü günümüz. Nereye gitsek bizimle geliyor, kaçmıyor ve otlarken de hep yanımızda kalıyor. Görenlerin ilgisini çekiyor, fotoğraf çekmek ve sevmek için yanımıza geliyorlar. Kedi ya da köpek alışıldık bir şey ama böyle bir hayvan görmek çok farklı. Fazlasıyla uysal, kolumuzda taşırken ya da yanımızda dururken çok sakin" ifadelerini kullandı.

Falezlerden Düşen Tavuk 'Deniz' Oluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - Güncel
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