"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ve internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkardı. MASAK raporunda, söz konusu uygulamalar üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespit edilen Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fal bakma uygulamalarından olan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli iki uygulama ile internet siteleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.
SUÇ GELİRLERİ YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.
ŞİRKET SAHİBİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Sertaç Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.