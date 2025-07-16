"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ve internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkardı. MASAK raporunda, söz konusu uygulamalar üzerinden suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespit edilen Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fal bakma uygulamalarından olan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli iki uygulama ile internet siteleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SUÇ GELİRLERİ YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen'in mal varlıklarına el konulduSertaç Taşdelen

ŞİRKET SAHİBİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Sertaç Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Tmm da kalkip çiftçilik yapsa ebesini opeceksiniz vergiydi mazotdu pahalı tohum verimsiz gubre düşük rekolte don ve sele para odemeyen sigorta, e calissa 22 bin liraya ancak kirasini odeyecek beslenemeyecek careyi dolandiricilikta bulmuş yani vatandaş ne yapacagini şaşırmış durumda yasamak hayatda kalabilmek için tüm secenekleri deniyoruz ulkece

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıPole star:

Millet olarak dolandırıcı olup birbirimizi mi öpelim diyorsun... Mevcut durumu begenmezsin gider sandıkta ona göre oyunu kullanırsın harama gerek yok...

yanıt49
yanıt5
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Pole star senin matematigin zayıftı galiba okulda, islem onceligi hatasi yapıyorsun düşün ki sistem dolandirilik yaparsan altı ay ceza verip adli kontrolle serbest birakiyor emek verip calisir vergi verirsen hergun zam vergi enflasyonla canını yakarım diyor, yani sistem dolandiriciliga teşvik ediyor çünkü yatari yok cezasi az

yanıt7
yanıt7
Haber YorumlarıEnes:

İyi o zaman seni donuna kadar dolandırdıkları da evine hırsızlar dadandiginda tavuklar gibi ciyaklama

yanıt0
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Haber YorumlarıAdam Bey:

Suç mu? Bende zannettim ki tetikçiler ödeniyor para aklıyor. ama sadece fal spiritüalizm falan filan geliri olmuş. nasıl suç oluyor bu? ozaman çok suç işleyen var Türkiyede çünkü sahte hoca çok. adam razı olmuş fal için miktar para ödemeye tüccar da kazanıyor fal ve başka yöntemlerle. ozaman nasıl ve neden suç olsun ki? ve sahibi ne yapmış? paraları yurt dışına kaçırmış! eehh bu AKPKK yönetimi durup dururken elinden herşeyi alabiliyor, doğal yani. adam Euro yaptı paraları hop Alman hesaba havale. Adam emin olmak istemiş sadece.

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Haber YorumlarıCem ABACI:

Alayı Sazan

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Ülke Resmen tımarhane gibi

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