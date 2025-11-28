Fakirlik Belgesi İçin Muhtara Saldırdı

Pendik'te, fakirlik belgesi almak için mahalle muhtarlığına giden bir kadının, sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belgenin verilemeyeceğinin söylenmesine üzerine muhtara saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, muhtarlığa gelen bir kadın fakirlik belgesi talebinde bulundu.

Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sistemde sigortalı olarak göründüğünü, bu nedenle belgeyi veremeyeceklerini belirtti.

Aldığı cevap üzerine sinirlenen kadın, Güler'e saldırarak darbetmeye başladı. Büyüyen kavga, muhtarlıkta bulunan vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Öte yandan saldırı anı, muhtarlık binasının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, muhtar ile vatandaş arasındaki tartışmanın fiziki kavgaya dönüştüğü ve diğer kişilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.