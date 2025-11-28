Haberler

Fakirlik Belgesi İçin Muhtara Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te, fakirlik belgesi almak isteyen bir kadın, sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belge verilmeyince muhtara saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Pendik'te, fakirlik belgesi almak için mahalle muhtarlığına giden bir kadının, sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belgenin verilemeyeceğinin söylenmesine üzerine muhtara saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, muhtarlığa gelen bir kadın fakirlik belgesi talebinde bulundu.

Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sistemde sigortalı olarak göründüğünü, bu nedenle belgeyi veremeyeceklerini belirtti.

Aldığı cevap üzerine sinirlenen kadın, Güler'e saldırarak darbetmeye başladı. Büyüyen kavga, muhtarlıkta bulunan vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Öte yandan saldırı anı, muhtarlık binasının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, muhtar ile vatandaş arasındaki tartışmanın fiziki kavgaya dönüştüğü ve diğer kişilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.