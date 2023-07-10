Fahri trafik müfettişlerine sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı

Mersin'de yaşanan bir tartışma sonrasında Bayram İkiz'e gelen trafik cezalarıyla ilgili olarak fahri trafik müfettişleri hakkında sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı. İkiz'in oğlu tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda başlatılan soruşturmada, müfettişlerin tutanakları düzenlediği ve cezaların delile dayanmadığı tespit edildi. İddianame kabul edilerek dava açıldı.

MERSİN'deki yazlığında komşusu Abdullah K. ile tartışan Bayram İkiz'e (73), bir hafta sonra 2 trafik cezası geldi. Babasının aktif araç kullanmadığını belirterek, itirazla cezaları iptal ettiren Hüseyin İkiz, tutanakları tutan fahri trafik müfettişleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdullah K.'nin yeğeni olduğu ortaya çıkan fahri trafik müfettişlerinden Serdar K. (51) ile onun arkadaşı Doğan K. (58) hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emekli mühendis Bayram İkiz, Mersin'deki yazlığında yönetim toplantısında 24 Ağustos 2020'de başka bir adayı desteklediği için komşusu Abdullah K. ile tartıştı. Kavga eden taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu ancak komşuların araya girmesiyle uzlaştı. Olaydan bir hafta sonra İkiz'in evine otoyolda makas attığı gerekçesiyle 1228 TL'lik trafik cezası geldi. Bu duruma şaşıran İkiz'e, 13 Eylül 2020'de bu kez de ters istikamette araç kullandığı gerekçesiyle 1228 TL'lik başka bir ceza daha geldi. Fahri trafik müfettişlerinin düzenlediği tutanaklarla kesilen cezalara itiraz eden İkiz'in oğlu Hüseyin İkiz, durumdan şüphelenip, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İkiz'in avukatı Yusuf Tevfik Donma, itirazlar sonucu cezaların herhangi bir delile dayanmadığı tespitiyle, iptal edildiğini belirterek, "Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin suçtan kurtulmak üzere yalan beyanda bulunduğuna yönelik değerlendirme yaparak, yeterli suç şüphesi oluştuğunu düşünüyor. Mahkemece 'özel belgede sahtecilik' suçundan, zincirleme ve birlikte gerçekleştirildiği düşüncesiyle kamu davası başlatılıyor. Bunun neticesinde eylül ayında ilk duruşma görülecek. Dava sonucunda suç sabit görülürse, kişiler bu suçtan cezalandırılacaktır" diye konuştu.