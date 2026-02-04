Haberler

Selçuk Özdağ: "Diyanet'e Hizmet Etmiş Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerine Emeklerinin Karşılığı Verilmelidir"

Güncelleme:
Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunlarını çözmek için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Özdağ, öğreticilerin emeklilik haklarının sağlanması ve kadro verilmesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunlarının çözümü için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Özdağ, "Uzun yıllardır Diyanet'e hizmet etmiş Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine emeklerinin karşılığı verilmelidir. Bu sebeple, halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek; hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim günleri baz alınarak alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunlarının çözümü için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Diyanet'e hizmet etmiş Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerine emeklerinin karşılığı verilmelidir"

"Yıllardır kendilerinden istenen tüm şartları sağlayarak, sınavlarda belli bir başarı elde ederek Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin, insanların çalışma hayatında en temel insani ihtiyacı olan emeklilik hakkı doğmayacak şekilde çalıştırılmaları, çalışma hayatına aykırılık teşkil etmektedir. Uzun yıllardır Diyanet'e hizmet etmiş Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerine emeklerinin karşılığı verilmelidir. Bu sebeple, halen görevde olup olmama şartına bakılmadan yaşanan mağduriyetlerin giderilerek; hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde SGK prim günleri baz alınarak alanlarına uygun kadro verilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin hazırladığımız kanun teklifimizi Meclise sunduk."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

