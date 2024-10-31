Fahrettin Altun: Medyada Bilgi Kirliliği Adaletin Önünde Büyük Bir Engel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi' panelinde konuştu. Altun burada yaptığı konuşmada, "Sansasyon yaratma ve reyting kaygısıyla teyit edilmemiş, editöryal süreçlerden geçmemiş bilgilerin hızla servis edilmesi, bunların da popülerlik kazanmış sosyal medya hesaplarından paylaşılması toplumda infial yaratabilmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan bilgi kirliliği ve dezenformasyon ise adaleti tesis etmenin önünde büyük bir engele dönüşmektedir." diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde, Adalet Bakanlığı tarafından 'Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi' paneli düzenlendi. Panele, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ile öğrenciler katıldı.

'BU ORGANİZASYON FAYDALI ÇIKTILAR ÜRETECEK'

Burada konuşan İletişim Başkanı Altun, "Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi, adalet arayışları, hak arama mücadeleleri de medya sayesinde gerçek zamanlı olarak kamuoyu gündemine taşınıyor. Ancak medya sadece bir aktarıcı olarak değil çoğu zaman kendisi de bir aktör olarak, bu süreçlerin bazen pozitif, bazen de negatif birer unsuru olarak rol oynuyor. Bu nedenle, ülkemizde medyayla adalet kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, doğru ve hızlı haber alma ilkesi çerçevesinde toplumun adalet sistemine olan güvenini artırmak, iletişim süreçlerinin doğru ve etkin şekilde sürdürülmesine katkı sunmak amacıyla Adalet Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız birlikteliğinde ve Bahçeşehir Üniversitemizin ev sahipliğinde bu organizasyonu düzenledik. Bu organizasyon esas itibariyle ben öyle inanıyorum ki ülkemiz için faydalı çıktılar üretecek, toplumun adalet, bireylerin hak ve özgürlük adalet arayışlarına katkı sağlayacak" dedi.

'MAĞDURLARIN ACILARI İSTİSMAR EDİLMEKTEDİR'

İletişim Başkanı Altun medyada etik kurallara değinerek, "Sansasyon yaratma ve reyting kaygısıyla teyit edilmemiş, editöryal süreçlerden geçmemiş bilgilerin hızla servis edilmesi, bunların da popülerlik kazanmış sosyal medya hesaplarından paylaşılması toplumda infial yaratabilmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan bilgi kirliliği ve dezenformasyon ise adaleti tesis etmenin önünde büyük bir engele dönüşmektedir. Diğer yandan, medyanın etik kurallarına uymayıp, yargılama süreçlerinde, mağdur ve yakınlarının mahremiyetine saygı göstermediğine de zaman zaman şahitlik edebiliyoruz. Kimi medya mensupları ve sosyal medya kullanıcıları çeşitli saiklerle bu siyasi olabilir ideolojik olabilir fark etmez; kendi menfaatleri adına mağdurların acılarını istismar edebilmektedirler" ifadelerini kullandı.

'TİTİZ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen saldırının ardından yayınlanan görüntülere ilişkin değerlendirmede bulunan Altun, "Bakınız, geçen hafta yaşadığımız TUSAŞ'a, TUSAŞ'ın fedakar çalışanlarına yönelik terör saldırısı. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allahtan rahmet biyaz ediyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Emniyet güçlerimiz terör saldırısına müdahale ettiği sıralarda, biz sosyal medyada neredeyse terör propagandasına eşdeğer görüntülere maruz kaldık. Aynı görüntüler, aynı görseller maalesef konvansiyonel medyada da yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanması bir mesele ise, konvansiyonel medyada aynı görüntülerin yer alması çok daha büyük bir meseledir. Bu yayınların, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaştırılması mümkün değildir. O süreçte elbette o görüntüleri servis edenler de, yayılmasını temin edenler de suçludur ve devletimizin ilgili birimleri bu süreci aydınlatmak için de titiz bir soruşturma yürütmektedir" diye konuştu.

SON 6 AY İÇERİSİNDE 76 BİN 400 BAŞVURU

CİMER'e konuya ilişkin şikayetler geldiğini belirten Altun, "Milletimiz de bu konuda son derece hassastır, halkımız da son derece hassas bir şekilde bu konuya yaklaşmaktadır. Bakınız CİMER sistemimize yapılan başvurularda halkımızın aynı hassasiyeti paylaştığını görüyoruz. Biz zaman zaman CİMER verilerini vatandaşımızın kamuoyunun görüşünü almak için verileri analiz ediyoruz. Son 6 ay içerisinde CİMER'e yapılan başvurular içinde 76 bin 400 başvuru medyadan ve sosyal medyadan ilkeli ve sorumlu yayıncılık talebinde bulunuyor.Açık ve net bir şekilde vatandaşlarımızın talebi olduğunu görüyoruz. Halkımızın gösterdiği bu hassasiyet doğrultusunda, ben bir kez daha, medya kuruluşlarımızı ve sosyal medya platformlarını, yukarıda zikretmeye çalıştığım medya etik ilkelerine uygun, sorumlu yayıncılığa davet ediyorum" şeklinde konuştu.