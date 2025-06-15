Fahrettin Altun'dan Azerbaycan'a Kutlama Mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü ile Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü ve Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının dördüncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Türkiye- Azerbaycan Medya Platformu çerçevesinde kardeş Azerbaycan ile hakikatleri dünyaya birlikte duyurmak adına hep birlikte kararlılıkla geleceğe yürüyeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu mutlu gün vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerime en kalbi hürmet, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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