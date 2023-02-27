Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanmasına devam edildi

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Akgündüz'ün yeğeni tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ile çok sayıda müşteki ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Fadıl Akgündüz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada söz verilen Fadıl Akgündüz, 2013'te dershanelerin kapatılma sürecinde FETÖ üyelerinin kendilerinden haraç talep ettiğini, bunu reddedince de örgütün kendilerine karşı kara propaganda başlattığını savundu.

Dava sürecinde, müşterileri yönlendiren derneğin FETÖ'ye ait medya desteğiyle kurulduğunu belirten Akgündüz, "Paralel medyada yer alan haberlerle davayı yönlendirmeye çalıştılar. O süreçte yurt dışında olmama rağmen geldim ve akabinde tutuklandım. Onlar benim tutuklanacağımı biliyorlardı. Benzer şekilde geçen celse de duruşma öncesi sosyal medyada tutuklanacağıma yönelik yaygara koparıldı ve tutuklandım." ifadesini kullandı.

Sanık Akgündüz, Maldivler Projesi ile ilgili toplanan paranın yaklaşık 27 milyon lirasının iade edildiğini dile getirdi.

Dava konusunun hukuki ihtilaf olduğunu öne süren sanık Akgündüz, bu süreci tamamlayarak müştekilerin mağduriyetlerini gidereceğini kaydetti. Sanık Akgündüz tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Salih Obut, imza yetkisi olduğu için davaya dahil edildiğini ifade ederek, müştekilerin sorununun giderilmesinin en çok kendisini sevindireceğini belirtti. Sanık Obut, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Müşteki avukatları da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanık Fadıl Akgündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamını kararlaştırarak, beyanları alınmayan müştekiler yönünden dosyanın ayrılmasına hükmetti.

Taraflara mütalaaya yönelik savunma yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianame bu davayla birleştirilmişti. Birleşen dosyalarla birlikte davadaki sanık sayısı 10'a, mağdur sayısı da 614'e çıkmıştı.

Akgündüz tutuklanmıştı

Davanın 27 Ocak'ta görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Sanıklardan Mehmet Salih Obut'un aynı suçtan 1803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, sanıklardan Avniye Obut ile İbrahim Obut için 1800'er yıldan 6 biner yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un, talep edilen cezaların üst sınırı ve kaçma şüphelerini göz önünde bulundurarak tutuklanmalarına karar vermiş, Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.