Faden Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Aksaray-Konya yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Faden Doğan için Aydın'ın Söke ilçesinde cenaze töreni yapıldı. Törene aile üyeleri ve komşular katıldı, Doğan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Savuca Mahallesi Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Doğan'ın yakınları ve komşuları katıldı.

Törende Doğan'ın oğulları İbrahim ve Ege Doğan, annelerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Doğan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Savuca Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza

Aksaray-Konya yolunda dün meydana gelen kazada, Söke'den üniversite kaydı için yola çıkan İbrahim Doğan (19) yönetimindeki otomobil, ışıklarda bekleyen S.Ö. idaresindeki tıra arkadan çarpmış, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan anne Faden Doğan (50) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

