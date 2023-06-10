Fabrikada Patlama: Aileler Gözyaşlarına Boğuldu

'BEN ÖLSEYDİM DE SEN ÖLMESEYDİN'

Fabrikada çalışan işçilerin yakınları, patlama haberi ile birlikte iş yerinin önünde toplandı. Aileler, sabah saatlerinden itibaren fabrikada çalışan yakınlarından haber almaya çalıştı. Saatler ilerledikçe yakınlarından haber alamayan ve umutları kesilen aileler gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Fabrika önünde bir baba, "Ahmet oğlum ben ölseydim de sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Acılı babayı diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Öte yandan Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yeri inceleme ekiplerinin fabrikada incelemesi sürüyor.