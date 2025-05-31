Faaliyette Olmayan Fabrikadan 20 Milyon Liralık Hırsızlık

Faaliyette Olmayan Fabrikadan 20 Milyon Liralık Hırsızlık
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Denizli'nin Tavas ilçesinde, faaliyette olmayan bir fabrikaya işçi gibi giden Şükrü Akpiliç, toplam 20 milyon değerinde eşya çalarak suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, 140 kez hırsızlık yaptığı belirlenen Akpiliç'i güvenlik kameraları sayesinde tespit etti.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde faaliyette olmayan bir fabrikaya işçi gibi gidip, içerideki eşyaları çalan Şükrü Akpiliç (45), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Akpiliç'in (45) aynı fabrikadan 140 kez hırsızlık yaptığı, toplam 20 milyon değerinde eşya çaldığı belirlendi.

Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bir bağ evinden 50 bin lira değerinde akü çalındı. İhbarla Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Şükrü Akpiliç olduğunu belirledi. Akpiliç'i teknik ve fiziki takibe alan JASAT, Tavas ilçesinde faaliyette olmayan bir fabrika binasından da düzenli olarak hırsızlık yaptığını tespit etti. Akpiliç'in eylül ayında kapatılan fabrika binasına 140 kere kiralık araçlarla işçi gibi gidip, içerideki kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi toplam 20 milyon değerindeki parçaları çalarak hurdacılara sattığı belirlendi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Şükrü Akpiliç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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