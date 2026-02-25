Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağının Balıkesir'de düşmesi sonucu şehit olan Pilot İbrahim Bolat, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Bolat, bugün Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağının Balıkesir'de düşmesi sonucu şehit olan Pilot İbrahim Bolat'ın cenaze programı belli oldu.
ŞEHİDİMİZ İZMİR'E DEFNEDİLECEK
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının, görev uçuşu esnasında gece saat 00.45 sıralarında kaza kırıma uğramış ve kazada uçak pilotu şehit olmuştu. Şehit Pilot Bolat'ın cenazesi İzmir'de defnedilecek.
KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK
Şehit İbrahim Bolat'ın naaşı, Balıkesir'den İzmir'e havayoluyla nakledilecek. Bolat, bugün Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.
Kaynak: ANKA