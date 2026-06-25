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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Mahmudiye köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için ekipler ve köylüler seferber oldu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Güngördü
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