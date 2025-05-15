Ezher Şeyhi Tayyib'den Papa'ya Barış Çağrısı

Ezher Şeyhi Tayyib'den Papa'ya Barış Çağrısı
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Mısır'daki el-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, yeni Papa 14. Leo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki savaşların sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve insani kardeşlik değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Mısır'daki el-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Gazze Şeridi, Ukrayna ve Sudan'daki savaşların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Şeyh Tayyib'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Ezher Şeyhi ile Papa 14. Leo bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Makama seçilmesi münasebetiyle Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu tebrik ettiğini belirten Şeyh Tayyib, görüşmede, bir arada yaşama ve küresel barış değerlerini yüceltmek amacıyla diyalog ve insani kardeşlik yolunun sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Ezher Şeyhi, "Dünyamız için, özellikle Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki savaş ve çatışmaların sona erdirilmesi, zayıfların, yoksulların ve ezilenlerin haklarının desteklenmesi için çalışmanın gerekliliği çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) 8 Mayıs'taki 4. oturumunda, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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