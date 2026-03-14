Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin aranan firari sanık Muğla'da yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında firari iç mimar Ertan Danacı, Muğla'da yakalanarak tutuklandı. Danacı, 35 kez kasten öldürme ve yaralama suçlarından yargılanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada aranan ve Muğla'da yakalanan firari sanık tutuklandı.

Ezgi Apartmanı davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iç mimar Ertan Danacı'nın Ortaca ilçesinde bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan iki özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 8 aydır firari durumda olduğu belirlenen Danacı, saklandığı adreste yakalandı.

Kahramanmaraş'a getirilen Ertan Danacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık fenni mesul M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 ay kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
