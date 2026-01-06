Şanlıurfa'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Akabe Mahallesi'nde ikamet eden Osman Kaya (52), 4. kattan asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel