Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da otomobilin çarptığı 46 yaşındaki yaya Derya Üzüm, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü tutuklandı.
Eyüpsultan'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e (46), U.Ç. idaresindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.