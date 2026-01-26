Haberler

Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu
Güncelleme:
Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bir seyyar satıcının viyadüğün altında hareketsiz yatan Abdulsamet Temür'ü fark etmesi üzerine yapılan incelemede, Temür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EYÜPSULTAN'da yolda yürüyen seyyar satıcı Yahya A., viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde ölen kişinin Abdulsamet Temür (36) olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine Yahya A. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Abdülsamet Temür olduğunu tespit etti. Temür'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
