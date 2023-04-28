EYÜPSULTAN'DA SU BORUSU PATLADI, TRAMVAYLAR MAHSUR KALDI -6

EYÜPSULTAN'DA SU BORUSU PATLADI, TRAMVAYLAR MAHSUR KALDI

Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN - Zeki GÜNAL - Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da yapılan çalışma sırasında İski'nin isale hattının patlatılması sonucu yolları su bastı, tramvaylar mahsur kaldı. T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattındaki seferler ise Cibali-Devlet Hastanesi ve Cep Otogarı - Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapıldı.

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İski'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı. Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kalırken, T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında seferleri Cibali-Devlet Hastanesi ve Cep Otogarı - Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapıldı.

TEİAŞ YÜKLENİCİ FİRMASI TARAFINDAN 600'LÜK İSALE HATTIMIZA ZARAR VERİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır ifadelerini kullandı.

BİLE BİLE LADES OLDU

Mağduriyet yaşadığını belirten esnaf Burak Çezik, Burada yaklaşık 8-9 aydır çalışma yapılıyor. İşçiler, 'burada temiz su şebekesi var, eğer ona değersek bütün Alibeyköy'ü su basar' diyordu alay eder şekilde. Bile bile lades oldu. Vurdular kepçeyi ve patlattılar. Milli servetimiz olan suyu patlattılar. Şu an çok mağduruz dedi. Öte yandan isale hattının patlamasıyla sular altında kalan yollar ve tramvaylar havadan görüntülendi.