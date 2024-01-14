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EYÜPSULTAN'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazının ardından şehitler için dua edildi. Ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm Türk askerleri için de dua edildi.

EYÜP Sultan Camii'nde, sabah namazının ardından şehitler için dua edildi.

Dün Diyanet İşleri Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için ülkenin tüm camilerinde dua okunacağını duyurdu. Bu sabah, Eyüp Sultan Camii'nde de kılınan sabah namazın ardından şehitlere dua edildi, Kur'an-Kerim okundu Programda görev başında olan tüm Türk askeri için de dua edildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki sabah namazına yoğun katılım olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Eyüp Sultan Camii Güncel Haberler

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