Eyüpsultan'da gölete düşen otomobilin sürücüsü kazanın ardından kaçtı

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki sazlık alana savruldu, ardından gölete düştü. Otomobilde ve gölette yapılan aramalarda kimse bulunmazken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DOM 640 plakalı otomobil önce yol kenarındaki sazlık alana savruldu, ardından devrilerek gölete düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve su altı arama ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarında gölette ve araçta kimse bulunamadı. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Araçta yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu bulundu. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı