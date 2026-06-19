Haberler

Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı: 1 yaralı

Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da 2 motosikletle gelen 4 şüpheli, özel bir otoparka ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EYÜPSULTAN'da 2 motosikletle gelen 4 şüphelinin özel otoparka açtıkları ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen 2 motosikletle Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka gelen 4 şüpheli, silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, tek tek numaralandırılarak delil olarak toplandı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti

Büyükşehrin ardından bir belediye daha gitti
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

ABD'nin kalbinde şok! Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur

Süper Lig devinden Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt

Gündemi sarsan iddia sonrası beklenen açıklamayı yaptı!
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!