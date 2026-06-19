Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı: 1 yaralı

EYÜPSULTAN'da 2 motosikletle gelen 4 şüphelinin özel otoparka açtıkları ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen 2 motosikletle Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka gelen 4 şüpheli, silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, tek tek numaralandırılarak delil olarak toplandı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı