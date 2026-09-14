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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin bina bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobilin kontrolden çıkarak 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarptıktan sonra bahçeye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde yokuş aşağı inen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.

Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin binanın demir korkuluklarına, daha sonra da balkonlarına çarparak bahçeye düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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