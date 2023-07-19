Eyüpsultan'da kedilere asit saldırısı yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedilere asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın Piyer Loti Mezarlığı'nda gerçekleştiği ve çok sayıda kedinin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi. Şüphelinin gözaltına alındığı ve polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Eyüpsultan'da Piyer Loti Mezarlığı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kedileri üzerlerine asit dökerek yaraladı. Hayvanların bazıları ölürken bazıları da ağır yaralandı. Polis bir şüpheliyi yakalayıp gözaltına alırken, kaçan diğer şüphelilerin peşinde düştü.

MEZARLIKTA İNCELEME YAPILDI

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedileri üzerlerine asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kedilerin asitle yakıldığı iddiası üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Ekiplerinin Piyer Loti Mezarlığ'nda inceleme yaptığı belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Yapılan incelemede mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır" denildi. Bölgede güvenlik kamerasının olmadığının belirtildiği açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K.'nin gözaltına alınıp, Eyüpsultan Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü de vurgulandı.