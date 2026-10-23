Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı, ışık tamirine gelen işçiyle 4 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da iki aracın çarpışması sonucu aralarında arızalanan trafik ışıklarını tamir etmeye gelen işçinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Beylerbeyi Caddesi'nde ilerleyen F.A. idaresindeki 34 NHM 332 plakalı otomobil, arızalanan trafik ışıklarının bulunduğu yerden caddeye dönüş yapan C.T'nin kullandığı 34 VZ 0441 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi ile cadde üzerinde ve dönüşteki arızalanan trafik ışıklarını tamir etmeye gelen bir işçi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 hafif yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA