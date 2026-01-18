Haberler

Eyüpsultan'da İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da bir İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün sabah saatlerinde, Fatih A. idaresindeki 34 TF 6704 plakalı İETT otobüsü ile Nevzat Ş. hakimiyetinde 03 BB 529 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Nevzat Ş, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nevzat Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İETT şoförü Fatih A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli