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Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çatısı çöken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çatısı çöken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler gecekonduyu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında gecekondunun çatısı çöktü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

POLİS İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri gecekonduda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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