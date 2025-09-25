Eyüpsultan'da "Filistin'e destek" mitingini düzenlendi

CHP tarafından Eyüpsultan'da " Filistin'e destek" mitingi düzenlendi.

Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, insanlık ayıbının, dramının, soykırımın yaşandığı Filistin'de, Gazze'de çarpan yürekler için bugün 56'ncı buluşmalarını Filistin için yaptıklarını söyledi.

Bugün mazlumların yanında durmaya, haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldiklerini belirten Özel, "Bugün buraya 710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan bir soykırıma, buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde tarihin doğru tarafında olmaya, katliamın karşısında durmaya geldik." dedi.

Özel, 65 bin Filistinlinin katledildiğini vurgulayarak, "165 bin yaralı var, gazi var. O günden bugüne 147'si çocuk, 420 Filistinli açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Giden insani yardımlara engel olanlar, yardım dağıtım sıralarında uzaktan keskin nişancılarla evladı için un, yağ bekleyen annelere, babalara, gencecik evlatlara ateş açanlar var. Biz bu vicdansızlığa karşı buradan sesimizi yükseltmeye geldik." diye konuştu.

Küresel Sumud filosunun Gazze'ye doğru ilerlediğini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan Erdoğan'a, buradan bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyoruz. Sumud insanlığın vicdanıdır, sumud hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın, o filoya destek olun, o filoyu koruyun, ne olursa olsun. Son dönem dünyadan yükselen tepkiler var. İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın son dönemde Filistin'i tanımaları son derece önemli. 150'den fazla ülke iki devletli çözümü savunmaya başladı. Bunun uluslararası alanda takipçisi olmak, bu çabaları yüreklendirmek ve Filistin için bunu en kararlı şekilde sürdürmek çok önemli. Peki bu yapılanlara dünyada 150 ülke karşı çıkıyorken, İsrail kimden, nereden, nasıl cesaret alıyor? Buradaki cevabı aslında herkes biliyor. Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı.' diyen, 'Gazze'yi boşaltacağım, oralara oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım.' diyen ve esas niyeti Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yataklarına çökmek olan Trump, İsrail'e yüz vermektedir, yol vermektedir."

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Şimdi yarın Trump'ın karşısındasın. Trump'ın karşısına geç ve de ki 'Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil, savaş suçlusudur, insanlık suçu işliyor.' de, 'Amerika'dakilerin eline, Filistinli masumların kanı bulaşıyor.' de, 'Gazze'yi boşaltacağım sözünü kabul etmiyorum, katliamın da karşısındayım, tehcirin de karşısındayım' de. de ki ona, 'Dışişleri Bakanın ayağını denk alsın, o kim oluyor da öyle konuşuyor.' de. Bunları diyebilirsen Amerika dönüşü Esenboğa'da ana muhalefet lideri olarak seni karşılayacağım, seni tebrik edeceğim." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Türkiye'nin meselesi olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü genel başkanımız, rahmetli Başbakanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Yaser Arafat'ın koluna giren, elini tutan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Biz Necmettin Erbakan Hoca'nın oğluyla da, geldiği siyasi parti ile de kol kola Filistin meselesinde yan yanayız. Bu cesareti gösteriyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasında durduğu yerdeyiz."

"Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir"

Mitinge katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinliler için Eyüpsultan'da bulunduklarını belirterek, "Bu muhteşem meydandan Gazze'ye selam olsun. Selam olsun Gazze için direnenlere, selam olsun dünyanın dört bir yanında Gazze için sesini yükseltenlere. Filistin meselesi insanlığın ortak meselesidir. Gazze'de yaşananlar siyasetin konusu değildir. Gazze'de yaşananlar insanlığın konusudur." diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazze'de aylardır insanlığın yüzünü kızartacak zulümlerin icat edildiğini ifade etti.

On binlerce insanın Gazze'de katledildiğini dile getiren Uysal, "Çocuk kadın demeden insanlar katlediliyor. Çocukların açlıktan öldüğü, annelerin kollarında evlatsız kaldığı, şehirlerin harabeye çevrildiği, insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı bir manzarayla karşı karşıyayız. Gazze bugün sadece bir coğrafya değildir. Gazze insanlığın sınavıdır." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise tarihe not düşmek için bugün İstanbul'da olduklarını kaydetti.

Filistin'in bugün dünyanın dört bir yanından birbirinden çok farklı yaşam tarzlarını benimsemiş milyarlarca insanın tek yürek olduğu bir meşaleye dönüştüğünün altını çizen Arıkan, "Zulümlere kayıtsız kalan, tek tip dünya vatandaşı üretmeyi arzulayan siyonist mekanizmalar, vicdan sahibi evrensel mozaik karşısında bugün aciz kalmıştır. Milliyetçi, sosyalist, muhafazakar veya liberal milyarlarca insanın ağzından tek bir söz yükseliyor, nehirden denize özgür Filistin..." şeklinde konuştu.

Mitingde, katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Öte yandan, miting sırasında meydanda bulunan İBB Çözüm Merkezinin çatısına çıkıp kıyafetlerini çıkaran ve kalabalığa para atan bir kişi polis ekiplerince çatıdan indirildikten sonra gözaltına alındı.