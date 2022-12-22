Eyüpsultan'da fabrika yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Eyüpsultan'da araç filtresi üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir fabrikada saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇEVREDEKİ FABRİKALAR BOŞALTILDI

İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek ve yakındaki boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgede yollar araç trafiğine kapatıldı. Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi.