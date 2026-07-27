Eyüpsultan'da lokanta bacasından çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı bir binanın girişindeki lokantanın bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü; çatıda hasar oluştu.
İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin bacasında başlayıp çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karadolap Mahallesi 1. Işıl Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan lokantanın çatıya uzanan bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.