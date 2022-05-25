Eyüpsultan Belediyesinden Bosna Hersek'e "15 Temmuz Çocuk Parkı" - Haberler

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek'in inisiyatifiyle, Eyüpsultan Belediyesi tarafından, ülkenin orta kesimindeki Nemila Camil Sijaric Okulunda yapılan 15 Temmuz Çocuk Parkı açıldı.

Parkın açılışına, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Kökeni belediye meclis üyeleri, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Akif Yaman, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, okul müdürü Ahmed Buljubasic, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, Türkçe ve Boşnakça şarkılar ve şiirler eşliğinde eğlendi.

Belediye Başkanı Köken, program sonrası yaptığı açıklamada, "Balkan coğrafyasıyla 500 yılı aşkın süredir bağlarımız var. Buradaki insanlarla karşılıklı gönül bağımız bulunmakta ve biz buradaki insanlarla kardeşlik bağlarını hiçbir zaman kesmedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Bosna Hersek ile ilişkilerin daha da iyi hale geldiğinin altını çizen Köken, Seçeroviç Kaşlı'nın Bosna Hersek'in arka mahallelerine de mutluluk dağıtabilmek adına bu projeyi kendilerine sunduğunu kaydetti.

Köken, "Dünyada en önemli şeyi çocuklarının mutluluğu. Çocuklar dünyada demokrasi karşıtı her şeyi bilsin, bu tarihi araştırsın istediğimiz için parka '15 Temmuz Çocuk Parkı' adını verdik." dedi.

Şeçeroviç Kaşlı, "Türkiye'de her 200-300 metrede bir çocuk parkı olduğu için bu proje küçük gibi görünebilir ancak Bosna Hersek için bu küçük değil. Buna önem verdiğimiz için Belediye Başkanımız Deniz Köken Bey de projemize hemen 'evet' dedi. Parkın isminin "15 Temmuz" olması bizim için ayrıca önemli. Şu an ikinci ve üçüncü park projemizi de hazırlıyoruz. Hem çocuklara neşe olsun hem de 15 Temmuz şehitleri unutulmasın diye bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Saraybosna YEE'nin üstlendiği proje kapsamında, Türkçe, Bosna Hersek devlet okullarında 2011'den beri "Tercihim Türkçe" sloganıyla seçmeli ders olarak öğretiliyor.