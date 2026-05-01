Eyüp'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı, 'Terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin' demiş

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşüp ölen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'i (12) kovaladığı öne sürülen tutuklu sanık Necmettin Ulaş'ın (25), 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen S.K., olay gününü anlatıp, "Sanık, Eyüp Can'a 'Sen bana terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin' dedi. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ayrıca sert şekilde çocuğun kafasına vurdu" dedi.

Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş'ın şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Ulaş, çıkarıldığı mahkemede, olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Necmettin Ulaş hakkında 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması, dün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Necmettin Ulaş, Eyüp Can Güner'in yakınları ve taraf avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ulaş, "Eyüp Can'ın çalıştığı iş yerinde yemek yedim. Yemekten sonra çay istedim. Eyüp Can bana 'Çay getiremem, Tugay Usta'nın siparişleri var' dedi. Beklememe rağmen çayı getirmeyince Tugay'a Eyüp Can'ı kastederek 'Senin akraban mı?' diye sordum. O da akrabası olmadığını, çırağı olduğunu söyledi. Sonrasında Eyüp Can'a dönüp 'Abim sen kaç yasındasın?' diye sordum. 'Ben 12 yaşındayım usta' deyince 'Keşke senin yaşında olsaydım, bak ben 24 yaşındayım. Şimdi sen bana çay getir, sana işi öğreteyim' minvalinde konuştum. Sonra çay vermeyeceğini söyledi. Ben de 'En azından çayın yerini bana göster, ben alayım' dedim. Bunun üzerine 'Hadi beni yakala, yakalarsan çayın yerini gösteririm' şeklinde konuşmaya başladı. Ben de 'Abim beni uğraştırma, gel çayın yerini göster' diyerek arkasından gittim. Daha sonra Eyüp Can koşmaya başladı ve ara sokağa girdi. Ara sokağa girdiğinde sağa sola baktım, sağ tarafta kapısı açık pasajı keşfettim. Açık olan kapıdan girip, giriş katında bir tur attım" dedi.

Pasajın içinin çok karanlık olduğunu ve hiçbir şeyin görünmediğini belirten sanık Ulaş, "Tur atarken Eyüp Can'a 'Abim neredesin hadi çık ortaya bak şakalaştık bitti, çay da vermedin zaten' diye seslendim. Pasajda tur attığım esnada patırtı veya tıkırtı olarak tanımlayabileceğim bir ses duydum. Ben Eyüp Can'ın fırça gibi bir şey düşürdüğünü düşündüm. Bu sesi ona bağladım. Pasajdan çıktıktan sonra dükkana arkadaşım Tugay'ın yanına gittim, 'Çocuk buraya geldi mi?' diye sordum. Gelmediğini söyleyince 'Nasıl olur, bir tıkırtı sesi duydum, buraya gelmiştir diye düşündüm' dedim. Sonrasında Tugay, çocuğun dükkana dönmediğini söyleyince 'Gelince bana haber edersin eve geçiyorum ben' diyerek oradan ayrıldım. Evde bulunurken ikamete gelen polislerden olayı öğrendim, şok oldum. Benim o gün üzerimde herhangi bir kesici, delici alet yoktu, çocuğa hiçbir şekilde zarar vermedim. Ben saf bir insanım, çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı olurum. Eyüp Can'ı kovalarken neticenin bu şekilde olabileceğini asla öngöremezdim, sizin huzurunuzda Eyüp Can'ın ailesinden ve yakınlarından özür dilerim. Benim kasti veya ihmal veya taksirle yaptığım herhangi bir eylem yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

TANIK: HAKARET EDİP, KAFASINA VURDU

Duruşmada dinlenen tanık S.K. "Ben olay günü arkadaşım ve kuzenim ile söz konusu iş yerindeydim. Sanık, birden Eyüp Can'a 'Sen bana terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin' dedi. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ayrıca sert şekilde çocuğun kafasına vurdu. Daha sonra biz siparişimizi alıp oradan ayrıldık" ifadesini kullandı.

Avukatları ve Güner'in yakınlarını da dinleyen mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı